Apple прекратилa продажи iPhone 7 и XS, опасаясь провала iPhone 11

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iPhone 7 держался в ТОП-е самой продаваемой продукции Apple по сей день.

Перед стартом продаж новой линейки смартфонов, компания убрала с витрин iPhone XS и XS Max, iPhone 7 и 7 Plus, а на оставшиеся товары предоставила большую скидку.

Apple не стала долго думать и убрала наиболее опасного конкурента для текущего iPhone 11 с прилавков. По удивительному стечению обстоятельств, таким оппонентом стали iPhone 7 и 7 Plus, которые уже несколько лет остаются самыми продаваемыми гаджетами Apple в мире. Лишь выход iPhone XR сумел немного подорвать первенство 7 модели. Как бы компания не старалась, но большинству настолько понравился iPhone 7 и его модификация 7 Plus, что даже самые последние и передовые новинки не смогли ничего с этим поделать.

Помимо iPhone 7 и 7 Plus, Apple также прекратила продажи iPhone XS и XS Max. Они неплохо себя показали в прошлом году, но среди них бесспорным лидером оказался iPhone XR. Многие пользователи удивились такому повороту, ведь эти модели находятся в продаже чуть больше года, а уже лишены места на полках.

Эксперты считают, что этот шаг вызван беспокойством компании в успехе новых смартфонов. Опасаясь провала iPhone 11, Apple решила убрать все возможные препятствия, так как ожидала холодный прием новых гаджетов, пришли к мнению комментаторы в Сети. Отрадным стало то, что из торговых точек эти смартфоны пока никуда не денутся, они исчезли лишь из онлайн-магазина.

Не менее удивительной стала новость и о скидках, которые компания предоставила на широкий ассортимент товаров. Такое явление пользователи связывают с анонсом новых платных сервисов от Apple, и вся эта «афера» является частью широкой PR-кампании.