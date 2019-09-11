Остынь, iPhone: Геймерские чехлы с охлаждением от Razer устранят проблемы iPhone 11

Сегодня, 15:04

Apple надеется прикрыть недоработку системы охлаждения специальными чехлами, считают эксперты.

Презентация Apple удивила многих фанатов, у которых сложилось мнение о слабой подготовке команды к такому грандиозному событию. Особенно удивил людей набор платных сервисов, над которыми компания явно долго работала. Такой явный акцент заставил внимательных зрителей серьезно задуматься о будущих планах Apple.

Многих удивила новость о том, что передовой производитель геймерского оборудования Razer анонсировал выход новых чехлов для iPhone 11 с уникальной системой охлаждения. Обычная, на первый взгляд, новость подтвердила предположения некоторых экспертов, которые утверждали что с уходом Джони Айва закончится главенство Apple на рынке. По их мнению, внезапные перемены посреди рабочего процесса не могли не повлиять и на новую линейку, которую пришлось в спешке переделывать. Нехватка времени могла привести к упущению некоторых деталей, таких как недостаточно надежная система охлаждения. Чтобы решить эту проблему и немного компенсировать последствия вынужденного понижения цен на флагманскую продукцию, два производителя и договорились о сотрудничестве, подытожили эксперты.

Некоторые пользователи с недоверием отнеслись к таким словам, а кто-то согласился. Популярной в Сети стала версия, в которой говорится о сильном упоре Apple на новые платные сервисы, из-за чего и появились проблемы с iPhone 11. Пользователи немного пошутили на этот счет, попросив «остынь, iPhone», и сообщив об отсутствии желания приобретать дорогой аксессуар.

Геймерские чехлы с охлаждение получили достаточно бюджетную, как для такого бренда, цену — около 2000 рублей, и появятся в 2 версиях Slim и Pro.