Apple будет следить за циклами россиянок

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Watch Series 5 собирают всё больше информации о здоровье и передают её американским учёным.

10 сентября в Театре Стива Джобса Apple представила новые гаджеты. Помимо скучных iPhone 11, компания показала 5 серию часов Watch, вызвавшую подозрение в Сети.

Watch Series 5 расширят функционал и научатся следить за циклами россиянок. Дело в том, что Apple научила часы измерять сердечный ритм и менструальные циклы женщин при помощи утилиты «Cycle Tracking».

Помимо этого, часы проводят ЭКГ, отслеживают качество сна и местоположение человека. Чтобы подключить часть функций нужно зарегистрироваться в приложении Apple Research, проводящем исследования исходя из полученных результатов. Однако для регистрации в такой программе необходимо ввести личные данные.

В Сети считают, что Apple собирает информацию для анализа состояния здоровья людей. При помощи Watch 5 Apple узнает маршруты людей, домашние адреса и контактные данные, а также состояние здоровья. Примечательно то, что все данные будут обрабатываться в американском центре, без привлечения российских специалистов.

В Сети обеспокоены такой утечкой информации, поскольку неясно как американские учёные используют полученные данные россиян. Комментаторы предполагают, что за такими исследованиями стоят политические мотивы, ведь отношения между США и Россией напряженные и сбор такой информации не сулит ничего хорошего.

Также неясно, как Apple обезопасит личные дела с медицинской информацией. За прошедший год участилось количество хакерских атак и утечек информации в компаниях техно-гигантах. Программа Apple Research работает с учёными университетов США и именно они могут стать слабым звеном в цепочке взлома.

Тем не менее, в 2019 году россияне в безопасности, поскольку до конца года исследовательская программа доступна только в США. В дальнейшем Apple планирует расширить её влияние и распространить по всему миру.