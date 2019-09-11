У Apple проблемы с законом: iPhone 11 может хватить не всем

Сегодня, 07:38

Китайский завод может закрыться и компания потеряет часть производства.

Уже сегодня в 20:00 по московскому времени начнётся презентация Apple, где помимо кучи новинок публике представят самый долгожданный флагман компании – iPhone 11. И тут Китай решил укусить компанию США в отместку за санкции и кучу неудобств, причинённых Huawei. Завод американской компании внезапно обвинили в несоблюдении законодательства страны.

Apple пользуются услугами компании Foxconn, выступающей в роли производственного подрядчика. Дело в том, что согласно китайскому закону, на предприятии не может быть больше 10% временных работников, а на заводе iPhone в августе зарегистрировали целых 50% сезонных рабочих. Это включая школьников. Данные были получены естественно некоммерческой организацией China Labor Watch. Хотя после августа, когда школьники вернулись домой для продолжения учёбы, доля временных работников снизилась до 30%, но этого всё равно слишком много. Эта же группа отметила, что Apple переносит проблемы торговой войны на плечи Китая, выводя затраты в минус.

Apple и тайваньская Foxconn Technology Group покорно приняли обвинения и согласились с ними, сообщив о намеченном сотрудничестве для решения проблемы. Конечно, они могли бы попробовать пободаться с Китаем, но куча затрат, а то и закрытый завод, однозначно охладили головы. А может и не думали о соперничестве и сразу согласились, чтобы не усугублять.

Получается, что iPhone 11 придётся предзаказывать как можно раньше, а то можно остаться и без новинки на ближайшее время. А в целом, проблемы с законом у американской компании, держащей производство в Китае, это может быть только первым шагом по ответным мерам на санкции США. И это помимо Huawei, которая пусть и чуть просела по показателям сейчас и просядет дальше, но через некоторое время оправится от потери Android и спокойно без всяких американских компонентов захватит большую часть глобального рынка смартфонов.