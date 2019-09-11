Сегодня, 06:06

Китайцы нашли способ установить Play Market, Gmail, и YouTube на свои смартфоны.

Из-за продолжающихся ограничений, наложенных на Huawei американским правительством, новый флагман бренда должен выйти без сервисов Google. Но, судя по всему, Huawei наложили смартфон Mate 30 на американские санкции. Представители компании утверждают, что они найдут способ установки Android-приложений, который внедрят с выпуском нового флагмана.

Генеральный директор потребительского подразделения Huawei Ричард Юй в своём выступлении на IFA-2019 особое внимание уделил санкциям. Руководитель подчеркнул, что сейчас идёт работа над реализацией «обходных путей» — владельцы Huawei Mate 30 смогут использовать привычные приложения от Google.

Ричард Юй не раскрыл подробности «альтернативного Play Market», ограничившись заверениями, что от пользователя не потребуются дополнительные манипуляции. Отчасти, этому поспособствует открытый исходный код системы Android, который Google не может ограничить без ущерба для других разработчиков. Также ранее представители Huawei заявили, что компания уже сотрудничает с ведущими разработчиками приложений.

По мнению экспертов, Huawei может работать над собственным магазином приложений, «заточенным» под владельцев китайских смартфонов. Подобную практику уже внедрили Meizu — китайским пользователям доступны приложения от Google в отдельном магазине. Между тем, даже успешный обход ограничений со стороны Google может существенно сократить продажи смартфонов Huawei. Так, без учёта американских санкций компания планировала продать 300 млн смартфонов до конца года.