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К 2030 году более 20 млн. россиян останется без работы, прогнозируют эксперты.

Пользователей удивили результаты исследований РАНХиГС, в которых появились неутешительные прогнозы. По мнению исследователей, современные технологии отбирают рабочие места у россиян, и при нынешних темпах развития, они могут иметь катастрофические последствия для трудоустроенного населения.

Исследователи пришли к выводу, что более 45% работников к 2030 году почувствуют на себе отголоски необдуманных решений при проведении роботизации. Главным последствием такого явления станут массовые сокращения – более 20 миллионов россиян лишаться своих рабочих мест, прогнозируют сотрудники РАНХиГС.

Наибольшее технологическое развитие, как и наибольшее количество сокращений, получат гостиничный и ресторанный бизнес, обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, розничная торговля и добыча полезных ископаемых. По мнению экспертов, эти отрасли лишаться более половины сотрудников, и тенденция будет только увеличиваться.

Специалисты не спешат поднимать панику. Их прогнозы основываются на текущих действиях и планах развития, без надлежащих корректировок. Исследователи считают, что даже несмотря на такой пессимистический прогноз, все 20 млн ожидаемых безработных на деле не будут таковыми. Как минимум, потребуется обслуживающий и производственный персонал, а также сотрудники, поддерживающие сопутствующие отрасли.

В Сети, однако, больше внимания привлек тот факт, что на роботов появится новый налог, и доход с него, при ожидаемых темпах развития, окажется совсем не шуточным. Некоторые пользователи считают, что налоговый сбор едва ли не движущая сила нового технологического движения, а громкие слова исследователей - лишь ширма.