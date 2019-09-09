Аудиокниги «ВКонтакте» - Новый «развод» на деньги от Mail.Ru

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Компания вводит очередные платные подписки, «добивая» социальную сеть.

С тех пор, как Mail.Ru Group выкупила «Вконтакте» дела у социальной сети становятся хуже с каждым годом. Да, работы над улучшением сервиса продолжаются, появляются новые функции и особенности. Но не все из них по нраву аудитории сайта. Его любили за простоту, удобство и доступ к бесплатному цифровому контенту. Но времена изменились.

Да, с одной стороны проделанные изменения правильны, так как пиратство уголовно наказуемо. К тому же никто из правообладателей не любит терпеть убытки на этой почве. И те, кто это хоть немного понимают, с удовольствием поддерживают любимых музыкантов и артистов. Даже введение нового сервиса с аудиокнигами не вызвало бы в Сети бурных обсуждений, если бы за этим не стояла алчная компания. Поэтому многие пользователи расценивают новый функционал, как очередной «развод» на деньги.

Очевидное рекламное партнёрство с сервисом Biblio многим показалось неуместным. Так, желающие послушать любимые книги в качественной профессиональной озвучке могут просто перейти на нужный ресурс и приобрести необходимое. Хотя на изменения формата аудиозаписей поначалу реагировали похоже.

Тем временем Mail.Ru Group продолжает монетизировать социальную сеть всеми возможными способами. Скоро обещает появиться даже собственная платформа для знакомств «Lovina – знакомства» в которой также найдётся место для микротранзакций.