Apple готовит часы нового поколения с самозатягивающимся ремешком

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Представят новинку не ранее чем в 2020 году, считают эксперты.



Уже завтра, 10 сентября, компания Apple проведёт ежегодную масштабную презентацию своих продуктов, в том числе и новые iPhone. Однако, как считают эксперты, ожидать новую серию Apple Watch не стоит, вероятнее всего будут представлены часы четвертого поколения, но в титановом и керамическом корпусах.

Что же касается Apple Watch 5, то весьма вероятно их покажут на презентации в 2020 году, и, предположительно, они буду значительно переработаны. Причём очень большое внимание разработчики уделят ремешку. Первое, что стоит отметить, исходя из патентов Apple ремешок на новых Watch будет самозатягивающийся, а реализовать это можно будет за счёт встроенного моторчика. На первый взгляд это кажется очень удобным, ведь часы сами будет регулировать степень натяжения ремешка в зависимости от условий: занятие спортом, обычный режим или сон.

Кроме того, его могут оснастить биометрическим датчиком, который будет сканировать рисунок человеческой кожи. Хотя, откровенно говоря, такое нововведение весьма сомнительно и до конца не понятно как именно его можно будет реализовать.



В любом случае, даже если брать в расчёт только моторчик, это означает, что к ремешкам нужно будет провести питание, следовательно будет дополнительное энергопотребление. Поэтому остаётся открытым вопрос и по времени автономной работы часов нового поколения. Кроме того, более технологичные браслеты будут и стоить дороже, а значит менять ремешки пользователи будут еще реже.