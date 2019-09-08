Samsung Note 10+ снимает лучше профессиональных камер за $2000

Сегодня, 16:01

При этом, чтобы догнать Samsung к камере приходится покупать еще 2 объектива за $1800.

Раньше в каждом домe были фотоаппараты, однако с развитием смартфонов надобность в них отпала. В 2019 году ниша бюджетных «мыльниц» изживает себя, но профессиональные решения остаются востребованными.

Западные блогеры решили сравнить фото возможности Samsung Galaxy Note 10+ и профессионального фотоаппарата Sony α7 III. Для определения победителя теста позвали профессионального фотографа, а чтобы результат не был предвзятым снимки показывались не подписанными.

Согласно эксперименту, Note 10+ снимает лучше профессиональных камер за $2000. В ходе сравнения фотограф выбирал лучшие кадры и определял, на что они сделаны. Так в большинстве случаев победителем оказался смартфон Samsung, а не фотоаппарат.

Конечно способности Note 10+ уступали профессиональной камере при съёмке на дальние расстояния, но смартфон c 3 камерами стоит 90 тыс. рублей. Sony обходится в 145 тыс. рублей, а для сравнения в разных режимах приходится взять ещё 2 объектива за 119 тыс. рублей.

Фотограф оценил качество снимков на Samsung и отметил, что смартфон снимает хорошо даже в неумелых руках. Однако он подчеркнул, что камера Sony более гибко настраивается под каждую конкретную ситуацию. Профессиональный фотоаппарат выдаёт хорошие снимки при авто режиме, но его настоящие возможности раскрываются в руках эксперта.

Тем не менее, смартфон выиграл в честном тесте и оказался лучше. Камера Note 10+ ввела профессионала в заблуждение, а значит её фото способности подойдут как обычным покупателям, так и заядлым любителям Instagram.