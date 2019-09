Первую партию гибкого Galaxy Fold продали за сутки

Samsung даже пришлось отменить предзаказы на одиозный смартфон, из-за нехватки экземпляров.

Многострадальный проект Samsung добрался до прилавков магазинов. Во время первого старта смартфон с гибким экраном отозвали из-за «сырости» гнущегося дисплея. Пытаясь занять первенство корейцы недоработали экран смартфона и он ломался у журналистов.

В сентябре Galaxy Fold лишился проблем и был представлен на выставке IFA 2019 в Берлине. Там же представитель Samsung сообщил о том, что гибкий смартфон начнёт продаваться в Корее 6 сентября. Несмотря на скепсис ряда журналистов и блогеров, первую партию гибкого гаджета продали за сутки.

При цене в 132 тыс. рублей, Galaxy Fold оказался настолько востребованным, что Samsung даже пришлось отменить предзаказы на него. Согласно заявлениям Samsung, это пришлось сделать из-за уважения к клиентам, поскольку в процессе исправления Galaxy Fold стал другим устройством и теперь покупателям стоит решиться на покупку заново.

Тем не менее, корейская компания не оставила клиентов недовольными, поскольку Samsung подарила по 16 500 рублей на покупку собственных продуктов за каждый отменённый заказ.

So Samsung canceled my pre-order for the Samsung Galaxy Fold...at least they gave me a $250 credit for anything on their store. That is admittantly quite generous.



I guess I should rejoin the pre-order queue. pic.twitter.com/Nv7OAIMxnN