90-е ушли, а МТС остался

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Компания сотрудничает с вымогателями и получает «откаты», считают абоненты.

В 2019 году люди привыкли жить спокойно и видеть отголоски бандитизма только в криминальных сводках по телевизору. О прошлых временах людям напоминают лишь недобросовестные коллекторские агентства, способные переступать черту в своих целях.

Пользователь портала Пикабу сообщил, что его начали «преследовать» коллекторы и, похоже, что МТС с ними за одно. Мужчина приобрел новую сим-карту, но его сразу же засыпали звонками из-за задолженностей прошлого владельца. Адекватного диалога не получалось и на другом конце провода отказывались верить новому хозяину сим-карты, продолжая требовать долг ежечасно.

Блокировать все входящие звонки не вышло — робот чата тех. поддержки отказывался понимать запрос и не хотел запрещать вызовы. Разговор с оператором дал понять, что МТС имеет выгоду от коллекторов, поскольку мужчине намекнули об оплате долга и последующем прекращении звонков. Оператор не установил запрет вызовов и посоветовал купить другую сим-карту.

Абоненты считают, что хоть 90-е и ушли, но МТС остался верен прошлым традициям. Оператор не только не блокирует коллекторов, но и передаёт им маленькие задолженности. На портале Пикабу есть несколько историй, в которых долги по связи передавались сторонним агентствам. «Злостные неплательщики» были должны МТС 150 и 350 рублей, и оператор продал их данные коллекторам.

В таких случаях списания произошли из-за навязанных оператором услуг и платных подписок, оформленных в момент отсутствия владельцев. Комментаторы считают, что МТС поступает как бандит из 90-х: навязывает ненужные услуги, зарабатывает на них и отдаёт долги другим.

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Закон запрещает коллекторам связываться с людьми, не являющимися должниками. При получении угроз нужно сделать запись разговора и обратиться в полицию. Также можно обратиться в банк и получить выписку об отсутствии задолженности и отправить её коллекторам.

В Сети считают, что МТС пора начать отстаивать права клиентов и уведомлять коллекторов о смене владельцев сим-карты, при появлении жалобы о навязчивых звонках.