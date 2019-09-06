Приложение Sony для наушников сканирует уши для улучшения звука

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360 Reality Audio позволит ощутить себя внутри музыки.

На конференции CES 2019 компания Sony рассказала о новой технологии 360 Reality Audio. По словам представителя, вместе с новинкой пользователь может ощутить себя внутри музыки. Конечно, подобное качество звука серьёзно ограничит круг гаджетов, поддерживающих технологию, и завысит требования для звуковых дорожек. С другой стороны, Sony сразу сообщили о том, что разрабатывают возможность перевода любой музыкальной записи, даже старой, в высококачественный формат.

И вот на выставке IFA 2019 рабочее приложение было представлено. Для экономии, функцию добавили в приложение Headphones, используемое для управления наушниками компании. Выбрав эту функцию, «мастер настройки» проведёт по всем пунктам для создания звукового профиля. Сначала потребуется подтвердить, что уши не закрыты волосами, снять с них все колечки, серёжки и прочее, включая наушники. Затем попросят сделать фотографию ушей. Приложение автоматически определит лицо, а затем нужно просто повернуть голову налево и направо для съёмки. Единственный минус – приложение не всегда корректно и быстро делает фото уха даже при закреплённом смартфоне или пользователь не может правильно выбрать дистанцию, поэтому проще самостоятельно сделать фотографии.

Затем начинается магия – приложение сканирует и анализирует фотографию для создания профиля. Заявлено до 30 секунд работы по созданию настроек, но один из тестеров утверждает, что несколько раз пробовал и все разы получилось создать профиль намного быстрее. После анализа данные отправляются в музыкальное приложение для оптимизации звука. Ещё на CES 2019 в Sony заявляли о сопряжении этой технологии только со своими наушниками – всё же слишком новая возможность. Да и проигрыватель подойдёт только от этой же компании. Для демонстрации использовались наушники WH-1000XM3 за 350 долларов (23 000 рублей).

Затея выглядит интересной и если всё получится – сможет затмить даже Sennheiser с их звуковой панелью Ambeo 3D. Кстати, и с Sennheiser, и с Sony работала одна и та же компания – Fraunhofer IIS, а панель вышла великолепной (правда, сейчас очень мало контента, выдающего звук нужного качества), так что и эта новинка обещает быть рабочей.