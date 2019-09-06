Huawei сделала Kirin 990 5G мощнейшим процессором для смартфонов

Сегодня, 13:05

Требует намного меньше энергии, быстрее на 10% и крутая обработка фото и видео по сравнению с Snapdragon 855.

Торговые санкции США для Huawei запрещают им приобретать американские высокотехнологичные компоненты для новых гаджетов. Поэтому китайский техно-гигант решил продолжить разработку своей линейки процессоров Kirin. К грядущему Huawei Mate 30 с поддержкой 5G на техно-выставке IFA 2019 компания представила новый чип – Kirin 990 5G.

Один из основных плюсов новинки – объединение процессора и 5G модема в одну систему на одном чипе. Это выгодное отличие, так как текущие системы включают процессор и модем как отдельные системы, поэтому Kirin 990 5G меньше на 36%, по заявлению разработчика. Для производства используют 7 нм техпроцесс с ультрафиолетовой литографией. В чипсет добавили несколько улучшений с помощью ИИ, что сэкономило энергопотребление. Huawei посчитали те же требования энергии, как и у платформы на 4G.

Обработка данных тоже ведётся под руководством ИИ. С помощью машинного обучения платформа самостоятельно разбирает задания, которые требуют большой работы над информацией и использует 5G при необходимости. А если связь с 5G сетью будет неустойчивой, на помощь придёт модем 4G и тандем справится с передачей нужного объёма данных.

Huawei утверждают, что добились повышения производительности в 5.8 раз по сравнению с конкурентами. А ещё этот же процессор потребляет намного меньше энергии: например, распознавание лица на фото и прочие простые задачи требуют в 24 раза меньше заряда батареи. Согласно данным компании, Kirin 990 5G мощнее Snapdragon 855, что делает китайский чип мощнейшим процессором для смартфонов.