Новый сервис Сбербанка по доставке продуктов возмутил Сеть

Сегодня, 15:35

Пользователи вспомнили провал «Беру!» и пришли к неоднозначным выводам о провале Сбербанка.

Сбербанк сообщил об открытии нового сервиса по доставке продуктов «СберМаркет». Основой для создания послужил действующий сервис доставки Instamart, долю которого банк недавно приобрел.

В течение последующей пары месяцев новый «СберМаркет» будет проходить тестирование в Ростове-на-Дону и Краснодаре. С сервисом уже заключили договор торговые сети Metro Cash&Carry и Ашан. По информации от сотрудников Сбербанка, сервис будет работать лишь с магазинными ценами, без включения наценки. Максимальное время доставки, по их заверениям, не превысит двух часов.

Вопреки ожиданиям, новость не вызвала у пользователей восторга. Многие еще не забыли ужасный сервис дочернего проекта «Яндекс» и Сбербанка «Беру!», который возмутил Сеть. На форумах появились жалобы на отстающие от передовых онлайн-площадок правила и грубый персонал. Некоторые вспомнили ругань курьеров магазина, а также нежелание операторов разбираться в проблемах. Увидев новость о новом сервисе доставки, все страхи и возмущения пользователей автоматически перенеслись на новообразованную службу, которая даже не успела показать себя в действии. Комментаторы надеются, что Банк усвоил полученный урок, и будет более тщательно относиться к организации персонала.

В свою очередь, по сообщениям сотрудников организации, Сбербанк намерен в ближайшие годы переквалифицироваться в IT-компанию, а потому активно расширяет свою экосистему и вкладывается в нее. На этом этапе фудтех является наиболее приоритетным направлением развития среди 20 имеющихся.