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«Неубиваемую» легенду сравнили с самым защищённым «современником» — Blackview BV9700 Pro.

С момента выхода Nokia 3310 прошло 19 лет, но слава этой модели не утихает. В частности, легендами обросла прочность этого телефона, признанную экспертами. YouTube-блогер решил провести самый суровый краш-тест финского телефона, пустив его под дорожный каток.

Цель видео была в сравнении старого, но надёжного телефона с защищённым смартфоном Blackview BV9700 Pro. Модель отличает соответствие стандартам защиты IP68 и IP69K. Кроме того, устройство отвечает армейским требованиям MIL-STD-810G, которые предполагают стойкость к удару в 40G. Этому способствует герметичный корпус с металлическими накладками, и стальная рамка, которая защищает «начинку» смартфона.

Первым под стальные колёса 10-тонного катка пустили 3310, по которому машина проехала дважды. Это привело к разрушению задней крышки устройства, и сильным сколам у места подключения зарядного устройства. При этом корпус сохранил свою структуру, а дисплей не лопнул. После теста телефон не включился, но авторы видео считают, что это обусловлено нарушенными контактами батареи.

Защищённому смартфону повезло меньше — несмотря на сертификаты. Устройство положили ребром под колесо, что предопределило его судьбу — каток вдвое сложил смартфон, выдавив из него искорёженную батарею. Даже призрачного шанса на работоспособность не осталось — в то время как Nokia 3310 дважды переехал каток, но телефон продолжил работать после настройки контактов батареи.