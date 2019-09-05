Проблемный Galaxy Fold проиграет новинке от LG

Сегодня, 14:25

Высокотехнологичный смартфон обзаведётся 3 дисплеями без возможности их согнуть и поломать.

Компания LG решила повторить эксперимент Nubiа по выпуску смартфонов с двумя дисплеями. Правда, чтобы не повторяться, LG подготовили целых 3 экрана для одного гаджета. С названием устройства на данный момент не определились до конца, поэтому традиционная путаница с именованием продолжится. Предположительно в течение следующих 24 часов производитель официально представит новинку обществу, а до тех пор корейские СМИ активно обсуждают флагман.

По информации от корейских СМИ, новинка будет наследником ключевых параметров V50 ThinQ 5G, но вместо тройной камеры сзади будет двойная, скорее всего взятая у G8 ThinQ. Главный дисплей будет диагональю 6,4 дюйма, похожий на V50, но производитель использует каплевидную вырезку. Фронтальная камера будет состоять из одной линзы, но уже на 32 Мп.

«Многодисплейность» смартфона будет достигаться приобретаемым чехлом с двумя экранами с 2,1-дюймовой диагональю для просмотра уведомлений, сообщений и звонков без необходимости раскрытия чехла. Конечно, выглядит это не так круто, как у Nubia, но вполне функционально. А если сравнивать с проблемным гибким Galaxy Fold – так и вовсе окажется в выигрыше. Ведь дисплеи нормально зафиксированы и вполне рабочие. Предположительная цена будет ниже, чем у V50 ThinQ 5G и обещают поддержку только 4G сетей.

Пока Samsung балуются и пытаются заставить работать гибкий экран, другие компании работают над увеличением количества дисплеев. Конечно, итоговый смартфон может выглядеть как «многостраничная книжка», зато на каждой отдельной «страничке» можно будет держать отдельное приложение. В целом, это выглядит не менее интересно, чем гибкий экран.