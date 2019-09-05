Huawei представили «почти игровой» Honor Play 3

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В отличие от предшественника, смартфон получил посредственный чипсет.

Сегодня в Китае состоялась презентация смартфона Honor Play 3. Маркетологи компании позиционируют новинку как доступный смартфон для игр, что вызывает сомнения. Так, устройство получило чипсет Kirin 710 °F — против флагманского кристалла у первого смартфона серии.

Kirin 710 °F стал решением среднего уровня, обеспечивающим высокую производительность за небольшую цену. Чип содержит четыре производительных (2,2 ГГц) и четыре «экономичных» (1,7 ГГц) ядра, а за графику отвечает ускоритель Mali-G51 MP4. Китайцы гордятся технологией GPU Turbo, которая повышает производительность до 60% в поддерживаемых играх.

Несмотря на приемлемые цифры, «усреднённый» процессор выполнен на 12-Нм техпроцессе, что обуславливает его недостатки перед 7-нм системами. Более того, видеоускоритель, отвечающий за производительность в играх, существенно проигрывает модулю Adreno 616, установленному в Snapdragon 710.

В остальном смартфон тоже не подтверждает свою игровую направленность: объём оперативной памяти не превышает 6ГБ, а внутренний накопитель доступен только на 64 и 128 ГБ. К слову, смартфон поддерживает карты памяти. 6,3-дюймовый дисплей стал «безграничным», что потребовало создания отверстия для фронтальной камеры. Основная камера состоит из «классического» набора модулей — 48+8+2 Мп.

Иначе говоря, Honor Play 3 сохранил полноценную игровую направленность только в названии. Уже в этом месяце смартфон попадёт в китайские магазины по стартовой цене в 999 юаней (9250 рублей). Это, в свою очередь, позволит Play 3 конкурировать с «бестселлером» Redmi Note 8.