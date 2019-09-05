У Google проблемы с обновлением Android 10

Сегодня, 04:00

Компания обновила систему, а решение проблемы с её установкой не нашла.

Android 10 официально вышел, но доступен на небольшом количестве устройств: Google Pixel и некоторые другие. Сама система получилась хорошей, очередное улучшение приватности. Но эти функции будут недоступны при отсутствующем доступе к гаджету на этой версии ОС. Если не покупать новые, конечно.

Несмотря на многолетнюю историю, Google по-прежнему испытывает проблемы с обновлением Android – кто-то получает обновление в течение недели-другой, кому-то потребуются месяцы, а иные и вовсе не смогут обновиться. Хотя компания работает над этим – есть крупные производители, ускоряющие переход на новую версию. В 10 версии предложили Project Mainline, который из Play Store позволит скачать самые необходимые патчи. Несмотря на любовь к зелёному роботу, люди всё же хотят своевременно получать новые версии и появляется видение, что сама экосистема Android разработана для усложнения этой задачи. За десять лет существования проблемы можно сделать вывод, что Google не могут исправить низкую скорость обновлений. Да и никто не может.

К самой экосистеме. Номинально Android отделён от Google, поэтому его открытым кодом могут пользоваться все желающие, в разумных пределах изменяя систему. Совокупность разных настроек однозначно замедляет адаптацию новой версии ОС. Плюс к этому ещё и операторы связи, желающие быструю работу внутри своей сети, а это дополнительное время на согласование изменений. Основная проблема заключена в том, что компания – единолично владеет доступом к механизму, определяющим необходимости новой версии. Возможно, распределив часть функции другим партнёрам, могли бы получиться ускорение обновления.