Хакеры признались, что Android гораздо безопаснее iOS

Сегодня, 20:00

На конференции Black Hat специалисты сообщили, что цена за взлом Android за год выросла в 10 раз, а на iOS подешевела на треть.

Удивительные заявления прозвучали на международной конференции по кибербезопасности Black Hat. Специалисты из разных стран мира пришли к выводу, что на данный момент Android-устройства гораздо сложнее взломать, в отличие от их давнего конкурента Apple.

«Белые» хакеры признались, что сейчас Android настолько безопаснее iOS, что цены на его взлом буквально за год поднялись более чем в 10 раз. Взлом устройств Apple же наоборот - подешевел на треть. Все это ясно дает понять, кто на рынке по-настоящему заботится о безопасности пользователей, сразу пришли к выводу комментаторы в Сети.

Участники конференции привели шокирующий пример: авторитетный брокер уязвимостей компания Zerodium оценила стоимость критических эксплойтов в Android, не требующих от человека серьезного вмешательства, в $2,5 млн. Цена за аналогичную уязвимость в iOS упала до $2 млн, а «взлом в 1 касание» и вовсе едва дотягивает до $1 млн. Представитель компании даже заявил, что методы взлома с помощью браузера Safari и мессенджера iMessage ими даже не рассматриваются, как и ряд других.

Специалисты быстро раскрыли причину такого события. Дело в разносторонности Android: существует множество версий под множество устройств, что делает практически невозможным создание универсального алгоритма для взлома. iOS же постоянная и практически неизменна, потому там гораздо легче найти общие «точки доступа».