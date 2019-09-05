VistaNews.ru


Обновление для Windows 10 уничтожило функцию поиска в «Пуске»

Сегодня, 06:14

Процесс SeachUI.EXE не только не осуществляет заданный поиск, но и многократно перегружает процессор, вызывая перегрев.

Microsoft не перестает «радовать» пользователей. Обновление KB4512941, вышедшее 30 августа, доставило им ряд новых проблем. Борясь с уже существующими багами с видеокартами и драйверами, владельцы ОС Windows 10 столкнулись с куда более серьезной проблемой.

После обновления процесс, выполняющий функцию поиска в «Пуске», перестал работать. Вернее, пользователь может ввести искомое слово, но после появляется лишь черное окно, напоминающее админпанель, и на этом поиск завершен. Но гораздо опаснее другая сторона этого процесса. Хотя поиск и не дает результатов, его нагрузка на процессор повышается многократно. У многих ПК быстро превратились в «гриль», и им пришлось выключать свои устройства. Подобными сообщениями забиты многие форумы и соцсети.

Некоторые пользователи повременили с установкой обновления и ничуть не пожалели. Глядя на пострадавших, они могут лишь сочувственно вздыхать и ждать патча, который, по-хорошему, уже должен был появиться. Пострадавшие владельцы ПК сразу же обратились в поддержку Microsoft, потому компания в курсе событий буквально со дня обновления. В Сети не забыли перемыть кости сотрудникам компании, но стоит отметить, что с выходя обновления KB4512941 в США был лишь 1 рабочий день, потому более лояльные комментаторы призвали к понимаю разъяренных коллег.

Многие ожидали от обновления действительно полезные нововведения и ряд патчей, которые должны были исправить баги текущей 1903 версии. Вместо желаемого, обновление уничтожило не только возможность поиска, но и сильно ударило по системе, разозлив тысячи владельцев.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме