Обновление для Windows 10 уничтожило функцию поиска в «Пуске»

Процесс SeachUI.EXE не только не осуществляет заданный поиск, но и многократно перегружает процессор, вызывая перегрев.

Microsoft не перестает «радовать» пользователей. Обновление KB4512941, вышедшее 30 августа, доставило им ряд новых проблем. Борясь с уже существующими багами с видеокартами и драйверами, владельцы ОС Windows 10 столкнулись с куда более серьезной проблемой.

После обновления процесс, выполняющий функцию поиска в «Пуске», перестал работать. Вернее, пользователь может ввести искомое слово, но после появляется лишь черное окно, напоминающее админпанель, и на этом поиск завершен. Но гораздо опаснее другая сторона этого процесса. Хотя поиск и не дает результатов, его нагрузка на процессор повышается многократно. У многих ПК быстро превратились в «гриль», и им пришлось выключать свои устройства. Подобными сообщениями забиты многие форумы и соцсети.

Некоторые пользователи повременили с установкой обновления и ничуть не пожалели. Глядя на пострадавших, они могут лишь сочувственно вздыхать и ждать патча, который, по-хорошему, уже должен был появиться. Пострадавшие владельцы ПК сразу же обратились в поддержку Microsoft, потому компания в курсе событий буквально со дня обновления. В Сети не забыли перемыть кости сотрудникам компании, но стоит отметить, что с выходя обновления KB4512941 в США был лишь 1 рабочий день, потому более лояльные комментаторы призвали к понимаю разъяренных коллег.

We are currently investigating an issue where users are reporting high CPU usage linked to SeachUI.EXE after installing the optional update on August 30 (KB4512941). We will provide an update in an upcoming release.