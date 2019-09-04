В «идеальном» Android 10 обнаружили первые критические баги

Сегодня, 13:51

В эталонном Google Pixel на чистом Android появились проблемы с наушниками и «смерть» смартфона.

Владельцы смартфонов Google Pixel смогли первыми оценить новейшую ОС Android 10, которую Google анонсировала как эталонную. Пользователей подкупили сообщения компании об исправлении всех проблем 9 версии, новые функции, и, конечно же, темная тема.

Не успели все владельцы установить обновление, как более удачливые коллеги, которым посчастливилось установить ОС первыми, уже писали гневные отчеты. Главной проблемой стала та самая темная тема. В некоторых приложениях она просто не работала, и перезапуск как приложения, так и устройства ничего не исправил. Чаще всего этот баг возникал в почтовом приложении Gmail - больше половины всех подобных случаев пришлось именно на него.

Владельцы беспроводной гарнитуры так же обнаружили первые проблемы в ее работе. После установки обновления, их наушники перестали работать. Хотя смартфон всеми силами сообщает владельцу, что гарнитура подключена и все настройки соответствующие, звук все равно не воспроизводится.

Наименее везучие владельцы и вовсе лишились смартфона. Баги в «идеальном» Android буквально «убили» устройства у нескольких пользователей. Единственной рабочей функцией оказалось включение/выключение смартфона, все остальные операции более недоступны владельцу. Пострадавшие сразу же написали в поддержку Google и сейчас ожидают ответа.

Критические баги в новой ОС не является чем-то из, ряда вон выходящим. Никто и не ожидал, что новая ОС выйдет сразу в идеальном состоянии, но очевидные проблемы в настолько разрекламированной темной теме не могут не вызвать у всех поклонников Android тяжелого вздоха. Им остается только ждать быстрых патчей, которые должны устранить текущие проблемы.