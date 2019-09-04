Vivo выпустит опасный «смартфон-микроволновку»

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Беспроводная зарядка смартфона излучает мощные радиоволны, заряжающие гаджет на расстоянии до 4,5 метров.

Китайская компания Vivo заявила о грядущем выпуске смартфона с рекордной беспроводной зарядкой. Смартфон будет заряжаться по воздуху на расстоянии до 4,5 метров, даже в момент перемещения по комнате. Данный показатель достигнут при помощи источника мощностью в 20 Вт, разработанного канадским стартапом Energous.

Китайцы заявляют, что эта технология направлена на упрощение жизни, но эксперты не согласны с этим. Пользователи Сети считают, что Vivo выпустит «смартфон-микроволновку» с сильным радиоволновым излучением. Люди заметили, что мощность зарядной станции превышает мощность Wi-Fi роутеров в 200 раз.

Согласно стандартам, пропускная способность передатчика сигнала связи не должна превышать 100 мВт из-за вреда здоровью. ВОЗ утверждает, что беспроводные зарядки безопасны, ведь образующееся вокруг них поле не удаляется дальше сантиметра. Такое утверждение верно в случае с технологией Qi, но Vivo внедряют другую разработку.

Помимо излучения опасный «смартфон-микроволновка» может испортить аккумулятор смартфона и даже поджечь его. Производители беспроводных зарядок умалчивают о рассеивании радиоволн во время заряда и возникающего из-за этого нагрева плат и микросхем.

Люди пользуются смартфонами во время зарядки, но это опасно. Нагрев от тепла рук, заряда аккумулятора и рассеивания волн может оплавить платы и даже привести к взрыву аккумулятора.

На днях миф о безопасности излучений был опровергнут русскими учёными из Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН и Российского национального комитета по защите от неионизирующего излучения. 14-летний эксперимент подтвердил изменения работы мозга у детей из-за электромагнитных излучений.

Эксперт Надежда Колоскова, доктор высшей категории считает, что требуется сократить присутствие детей рядом с такой техникой, но не доводить до полного запрета. Тем не менее ряд людей настроен более оптимистично и считает, что производитель учтёт все опасности и выпустит инновационный смартфон.