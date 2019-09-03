Сеть «взорвало» видео, как мужчина делает из AirPods золотые наушники

Сегодня, 06:10

Золотыми iPhone уже никого не удивить, но процесс переделывания наушников понравился многим.

Ювелир-энтузиаст Пабло Симадевила (Pablo Cimadevila) создаёт на своём одноимённом YouTube-канале удивительные изделия, видео о которых набирают десятки миллионов просмотров. Так случилось и с крайним роликом, в котором Пабло превращает популярные беспроводные наушники AirPods в золотые. Своё изделие автор прозвал AIRGOLDS, потому что корпуса наушников он отлил из 18-каратного золота. Видео буквально «взорвало» Сеть, и за пару дней ролик просмотрели свыше 11 млн раз. Приятный аудиоряд, красивая картинка и понимание происходящего привлекли заслуженное внимание. В Apple с официального аккаунта AirPods даже написали комментарий.

Зрители остались в восторге от самого процесса, многие в комментариях называют видео «медитативным» и «эстетически привлекательным». Да, есть и такие, кто правильно отметил недостатки «металлических» наушников, от которых будет холодно ушам. В основном пользователям хостинга нравятся ролики мужчины, хотя это слабо отражается на количестве подписчиков. Их у ювелира всего 2,6 млн, что по меркам многих каналов – слабый показатель. Возможно, превращение недешёвой продукции Apple в ещё более дорогую расширит аудиторию канала.

Зато автор окажется гораздо более интересным, чем кто-то из молодёжных лидеров мнений. Ведь он поощряет ручной труд и творческое мышление. Кому ещё придёт на ум сделать золотое кольцо из шестигранной гайки? К тому же прекрасный ювелир – чемпион Паралимпийских игр с одной золотой и тремя бронзовыми медалями, подающий наглядный пример людям с ограниченными возможностями.