Беспроводная зарядка сожгла iPhone 8

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Телефон перестал включаться, а его внутренности оказались оплавленными.

Восьмая генерация iPhone стала первый устройством компании с поддержкой беспроводной зарядки стандарта Qi. Это избавило владельцев смартфонов от Apple от проблем с гнездом для зарядного устройства, заменив их другими трудностями. Как выяснилось, Qi — это опасное удобство, беспроводная зарядка сжигает iPhone.

Так, на платформе «Пикабу» пользователь поделился историей о сломанном смартфоне. В сервис попал iPhone 8, владелец которого жаловался на потерю работоспособности — смартфон попросту перестал включаться. Когда специалисты разобрали устройство, на главной плате стали видны следы сильного нагрева. Избыток температуры и стал причиной поломки — оплавленный аудиокодек вышел из строя, нарушив целостность платы.

Как позже выяснилось, владелец поломанного устройства часто пользовался беспроводной зарядкой. Более того, одновременно смартфон использовался для прослушивания музыки. Это привело к перегреву распределителя напряжения, который перестал выполнять свои функции, допустив переизбыток питания на элементах смартфона. К счастью, iPhone «вовремя» потерял работоспособность, и восстановить устройство удалось.

Эксперты напоминают, что использование беспроводной зарядки требует соблюдения ряда правил. В частности, не следует пользоваться смартфоном во время зарядки. Причём это требование актуально и при использовании «традиционного» зарядного устройства. Стоит отметить, что проблемы с распределением напряжения в смартфонах Apple — это регулярный повод для критики.