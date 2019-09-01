«Скачать всех наверх»: Игровой «пират» рассказал о тонкостях кражи игр

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Как злоумышленники выпускают программы задолго до премьеры, и что за это бывает?

На платформе «Пикабу» пользователь разместил текст, раскрывающий специфику работы игрового «пирата». Сохранивший анонимность автор рассказал о способах локализации зарубежных игр, и мерах противодействия со стороны государства.

В силу несовершенных механизмов защиты авторских прав, Россия остаётся одной из самых «пиратских» стран. По мнению экспертов агентства BSA, почти 60% всех программных продуктов на территории Восточной Европы являются пиратскими. Важной частью этого рынка остаётся игровое пиратство.

По словам автора текста, работа российского «пирата» заключается в попытке опередить официального издателя. Так, большинство игр сначала выходят на «домашних» рынках, а создание локализованных версий требует времени — необходимо найти издателя, который сделает профессиональную локализацию, подготовить рекламную кампанию. Порой, это занимает от нескольких месяцев — до года.

«Пираты» не связаны с такими тонкостями — после выхода оригинальной игры злоумышленники покупают её, после чего начинается «потрошение» файлов игры. Что бы опередить издателя, «пираты» оставляют оригинальную звуковую дорожку, ограничиваясь переводом текстов. Правда, перевод осуществляется с помощью специальных сервисов, что обуславливает «машинные» обороты речи. Но игроков это не смущает — в таком виде игра может выйти сразу же после мировой премьеры, а главное — она будет бесплатной.

Наш герой занимался редактурой текста, добавляя логики в русифицированные игровые диалоги. По его словам, работа проходила в свободном режиме: сотруднику передавали носитель с текстом, который редактор правил у себя дома. Готовые работы редактор передавал в офис, что было главным источником риска — именно там злоумышленников настигли представители правоохранительных органов. Перефразируя «пиратскую» фразу «скачать всех наверх» — это лозунг современных злоумышленников. Игровой пират рассказал о тонкостях кражи игр, предположив, что темпы пиратства в России снизятся только в случае повышения доходов населения.