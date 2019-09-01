Samsung заговорила о Galaxy Fold 2

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Очередной повод для привлечения внимания придумал южнокорейский производитель.

Технологический гигант из Южной Кореи продолжает трудиться над гибким смартфоном. Обломавшись с «первой» версией, уже запатентовали ряд решений для второй версии. Компанию никоим образом не напрягает, что первая версия ещё даже не выпущена и её разработка была сопряжена с большим количеством проблем, которые подорвали доверие к бренду. Впрочем, «финальный» релиз предполагают на сентябрь этого года, так что появилась возможность увидеть релиз гибкого устройства.

Готовы два варианта смартфона, судя по чертежам патента. Один складывается вертикально, второй – горизонтально. Не позабыли убрать плёнку, снятие которой приводило к поломкам, вместо неё собираются установить тонкое гнущееся стекло. Как это всё будет работать – не разъясняется, да и версий пока немного.

Интересен и факт самой публикации патентов. Бумаги были поданы 14 августа, а уже 26 августа решение о регистрации было принято. Хотя обычное время вынесения вердикта занимает несколько месяцев. Это подводит к мысли, что срок принятия был ускорен Samsung, что показывает их сильную заинтересованность в проекте. Возможно они смогли разработать действенную технологию и эта версия смартфона сможет оказаться хотя бы на релизе без возникновения проблем.

По итогу получается, что компания настойчиво хочет выпустить рабочий гибкий смартфон, заговаривая о нём снова и снова. Возможно это навязчивая идея руководства или кого-то из топовых инженеров, может быть дело в желании компании первой выпустить гаджет с новым форм-фактором. Вероятная информация о Galaxy Fold и его 2 поколении может появиться на осенней выставке IFA 2019, проходящей в Берлине с 6 по 11 сентября.