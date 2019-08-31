Из-за Трампа релиз Huawei Mate 30 может отложиться

Сегодня, 21:05

Новые данные о флагмане показывают огромные цифры.

Грядущий флагман Huawei Mate 30 может посоперничать с основным конкурентом, Samsung Galaxy Note 10, и оставить всех пользователей Apple за бортом передовых смартфонов. Однако Дональд Трамп, президент США, решил продолжить торговую войну Америки и Китая, вплёл сюда Huawei и теперь Google запрещает китайской компании пользоваться своими сервисами.

Сам Android открыт и бесплатен, но сервисы Google, заметно облегчающие разработку приложений, и доступ к их Youtube, могут повлиять на продажи глобальной версии. Если эта глобальная продажа будет. Конечно компания не оставит свой флагман без ОС: можно продолжить развивать EMUI на базе Android или плотно заняться своей фирменной Harmony OС. Второй вариант выглядит даже лучше для долговременного прогресса, так как полностью исключит американское влияние на продукцию. И в этом же втором варианте кроется проблема – всем покупателям нужен, как минимум, Youbute – видеосервис Google. Поэтому китайцам придётся задуматься над обходом блокировок и предоставлением доступа к нужным интернет-ресурсам.

Эта ситуация может отложить анонс одного из мощнейших смартфонов на некоторое время, чтобы Huawei могли подготовить себе запасной план. А свежая утечка рассказала об энергетических параметрах смартфона. Huawei запатентовали новую технологию SuperCharge, позволяющую заряжать устройства с мощностью до 44 Вт. Также появилась информация об аккумуляторе: Mate 30 будет «довольствоваться» 4 200 мАч, а Mate 30 Pro использует 4 500 мАч батарею. Поэтому зарядить ёмкий аккумулятор можно быстро. Ежели в компании решат поработать над оптимизацией энергопотребления, то смартфон сможет заряжаться максимум за полтора часа и «жить» долгое время, что обеспечит победу над Apple и Samsung.