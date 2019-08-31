Без обмана: Россиянин рассказал, как дёшево починить iPhone

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Следуя советам мастера даже обладатели «кривых» рук справятся с ремонтом техники Apple.

Смартфоны Apple — это заветная покупка для россиян, уверенных в том, что iPhone подтверждает статус и социальное положение. Однако любая техника не вечная и даже смартфоны ломаются.

Владельцы поломанных iPhone не ремонтируют их в сервисе из-за дороговизны и пытаются справиться самостоятельно. Россиянин с портала Пикабу рассказал, как дёшево починить iPhone 8 Plus в домашних условиях.

Пользователь под ником HowFixit сообщил, что знаменитая синяя изолента не справляется с такой задачей, а значит понадобятся следующие приспособления: набор отверток, присоска, медиатор или пластиковая карточка.

Первоначально смартфон разбирается. Открутив винтики нужно поддеть дисплей и аккуратно вставить медиатор в щель между ним и корпусом. Для дополнительной помощи экран оттягивается присоской. Снимать дисплей важно слева на право, чтобы не повредить шлейф.

После снятия детали доступны к замене. В отличие от старших моделей, замена аккумулятора на iPhone 8 Plus не блокируется Apple. Сама батарея снимается легко и без усилий.

Далее при помощи отверток снимается материнская плата. У 8 модели iPhone есть минус, поскольку плата заменяется вместе с кнопкой Home, но существует вариант сэкономить — подойдёт кнопка с iPhone 7, 7 Plus и 8. При работе важно соблюдать порядок и складывать болты в порядке снятия, чтобы не запутаться при сборке.

Камеры и динамики в iPhone 8 Plus модульные и соединённые шлейфом с материнской платой.

Самым трудоёмким станет процесс замены дисплея и его последующая регулировка. Из-за «жадности» Apple, после замены экрана на iPhone 8 Plus пропадает авто яркость и True Tone. Перепрошивка нового дисплея контроллером обманет iOS и сэкономит средства.

Обойтись без обмана недобросовестных специалистов и починить iPhone 8 Plus на дому не трудно, но при малейших сомнениях лучше обратиться к специалистам. Детальная информация по операциям доступна в профиле HowFixit на Пикабу.