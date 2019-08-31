Xiaomi представили мощный «игровой» Black Shark Power Bank

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Новинка имеет ёмкость в 10 000 мАч.

Игровое подразделение Xiaomi Black Shark предлагало лишь игровые смартфоны и аксессуары только для них (кулеры, геймпады и прочее). Сейчас линейка расширяется устройством более широкого применения: power bank. Да, раньше для игровых гаджетов не было отдельной портативной батареи повышенной ёмкости, по крайней мере, от этой компании. И вот этот момент исправления «несправедливости» настал.

Анонсированный аккумулятор ёмкостью в 10 000 мАч может за один свой заряд обеспечить две полных батареи большей части смартфонов (и даже немного энергии останется) или полторы полных батареи для нового флагмана игровой линейки – Black Shark 2 Pro. С учётом стоимости в 17 долларов (1 130 рублей) подобный девайс можно будет покупать любому желающему. Разве что придётся обратить внимание на дизайн – power bank выполнен в агрессивном стиле линейки Black Shark, поэтому с «обычными» смартфонами он может смотреться странно. Но это не отменяет его качество.

Black Shark Power Bank имеет 2 разъёма USB-A и один USB-C, поэтому заряжать можно абсолютно всё, был бы кабель. Есть поддержка быстрой 18 Вт зарядки. Сверху есть анимированные элементы декора. И, конечно, защита от перегрева, короткого замыкания и прочих неприятностей. При желании зарядить аккумуляторы маленьких устройств (наушники, геймпады и прочее) есть возможность замедления процесса зарядки, чтобы не начать «сливать» энергию впустую и не повредить устройства.

Получившийся гаджет выглядит, по техническим характеристикам, отлично, с учётом цены его можно назвать чуть ли не лучшим. Единственное неудобство – дизайн. На фоне утончённых и «прилизанных» не игровых флагманов он будет смотреться странно. Впрочем, для тех, кому важен «внутренний мир» и наплевать на оформление – отличный вариант для приобретения.