Портативный аккумулятор Black Shark от Xiaomi испугал пользователей

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Black Shark Power Bank получил много отрицательных отзывов в Сети из-за своего агрессивного дизайна.

Black Shark, бренд Xiaomi, выпускающий геймерские смартфоны, анонсировал новый портативный аккумулятор Black Shark Power Bank. Выдающейся особенность устройства выступил агрессивный дизайн, схожий со всей продукцией Black Shark.

Аккумулятор имеет три USB-порта: два боковых Type A, и центральный двусторонний Type C. Устройство обладает емкостью в 10 000 мА/ч, и может зарядить гаджет на 47% за пол часа благодаря 18-ваттной зарядке. Создатели предусмотрительно расположили на корпусе переключатель для регулировки мощности. Отдельно Xiаomi выделяет передовую систему защиты от перегрева или замыкания, над которой долго работала.

Несмотря на уникальный дизайн и неплохие характеристики, Black Shark испугал многих пользователей. Из-за многочисленных изгибов и выемок, которыми пестрит корпус устройства, новый аккумулятор станет хранилищем не только энергии, но и пыли, считают в Сети. Многие комментаторы в ужасе представили, как им придется вычищать все эти злополучные места и сколько времени на это уйдет. Плюс, из-за множества дополнительных деталей на корпусе портативный аккумулятор выглядит громоздко и никак не напоминает привычные многим Power Bank.

Точной даты релиза новинки пока нет, но компания уже сообщила стоимость Black Shark Power Bank — 17 $ или 15. €