Обновление Windows «убивает» батареи ноутбуков Microsoft Surface

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Заряда хватает на 20 минут от силы, жалуются пользователи.

Похоже, что у Surface 2 и Surface Pro 4 от Microsoft появились серьёзные проблемы при автономной работы после недавних обновлений Windows или прошивки. Пользователи в интернете жалуются на быстро разряжающиеся аккумуляторы - у одних ноутбук Surface 2 разряжается в течение двух часов в режиме ожидания, а других хватает на 20 минут от силы. Эта новость следует за сообщениями о том, что Microsoft Surface Pro 5 и 6 также страдают от серьезных проблем с батареями, что могло не вызвать волнения у пользователей электроники от Microsoft. Дальше ещё круче: пользователь соц.сети Twitter Джейсон Брэдшоу жалуется на то, что его ноутбук разряжается даже в выключенном состоянии.

Очень странное поведение у моего ноутбука Surface 2 в последнее время. Потеря заряда до 28% за ночь при полном отключении. Более 20% спада при отключении на 19 минут, - возмущается Брэдшоу.

Служба поддержки Microsoft ответила на твит, спрашивая, произошло ли это после установки обновления. Это подтверждает, что именно последние обновления Windows и прошивки «убивают» батаери ноутбуков. Учетная запись службы поддержки Microsoft подтвердила, что компания занимается расследованием проблемы, и предлагает, чтобы любой владелец Surface, у которого возникла проблема, продолжал проверять наличие новых прошивок Surface и обновлений Windows.

Пока что единственным решением проблемы является постоянное использование ноутбуков с подключённой зарядкой.

Очень иронично, что слоганом презентации ноутбука Surface 2 были слова - на 85% быстрее. Очевидно, что ввиду имелась работа ноутбука, но получилось, что теперь речь идёт о быстро садящейся батарее.