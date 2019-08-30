Новое поколение видеокарт AMD поставит «крест» на NVidia

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Среднебюджетные видеокарты с новым процессором Navi 14 появятся на рынке в ближайшем будущем, сообщают эксперты.

Сообщения инсайдеров и действия разработчиков AMD подтолкнули пользователей к мысли, что не за горами выход нового поколения видеокарт Radeon средней стоимости. Их основой послужит новый графический процессор Navi 14, прямой потомок передового процессора Polaris.

Эксперты ожидают увидеть новый процессор в видеокартах серии Radeon RX 5600, а ожидаемая цена будет существенно дешевле ведущих Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700 (менее 35 тысяч рублей). Официальный релиз нового процессора пока не известен, но крупные аналитические издания называли наиболее вероятной датой 5 ноября, когда компания намерена презентовать обновленную библиотеку Mesa 19.3.

На данный момент ситуация изменилась. Действия сотрудников компании подтвердили факт, что Navi 14 уже совместим с текущей версией библиотеки, а значит его выход ускоряется как минимум на месяц, а в лучшем случае новое поколение видеокарт можно будет увидеть уже в сентябре.

Эксперты единогласны и в том выводе, что новые среднебюджетные видеокарты помогут AMD поставить «крест» на продукции их главных конкурентов из NVidia. Новая политика компании по выпуску дорогих видеокарт, последние скандалы и обвинения негативно сказались на их репутации, что заставило большое количество людей пересмотреть свое отношение к продукции AMD. По мнению пользователей, выход видеокарт с Navi 14 станет поворотным моментом для всей игровой индустрии, давая всем желающим возможность приобрести мощную игровую видеокарту по приемлемой цене, не оглядываясь на заоблачные цены аналогов от NVidia.