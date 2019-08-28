Разъём для наушников в Galaxy Note 10+ убрали ради продаж наушников

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Samsung высмеивала Apple, пока не увидела продажи Air Pods и не изменила политику компании.

Samsung Galaxy Note 10+ появился на прилавках недавно. Флагман положительно удивил покупателей камерами, экраном и мощностью, но оставил «осадок» в виде отсутствия разъёма для наушников.

Популярный западный техно-блогер с YouTube канала JerryRigEverything (4,2 млн подписчиков) разобрал флагман и определил, что в смартфоне было место под 3,5 мм разъём.

Трудности при разборке устройства начались со снятия стеклянной крышки. Samsung не пожалели клея и её пришлось обильно прогревать строительным феном. Учитывая материал, делать это пришлось крайне осторожно. Добравшись до материнской платы автор ролика обнаружил, что при перестановке деталей в ней легко размещается гнездо под наушники.

JerryRigEverything считает, что разъём в Note 10+ убрали ради продаж беспроводных наушников Samsung. Корейская компания высмеивала Apple за такое решение, но со временем поняла, что все именитые бренды отказались от них и успешно продают собственные беспроводные наушники в паре со смартфонами.

В комментариях под роликом согласились с этой мыслью и отметили, что Samsung погналась за прибылью, оставив идеи позади. Да, к Note 10+ подключаются наушники через переходник на Type-C, но большинству будет проще купить беспроводные решения.

При разборе смартфона выяснился ещё один досадный факт — Note 10+ одноразовый смартфон. Дело в аккумуляторе, точнее в количестве клея для его фиксации. При снятии батарея погнулась и это чуть не привело к взрыву и травмам блогера.

Автор отметил, что такое инженерное решение ставит безопасность Note 10+ под сомнение, ведь при необходимости снятия батареи сервисные центры попросту откажутся.

Других нареканий к смартфону не было, ведь в остальном это современное устройство показывающее применение последних инженерных решений в смартфоне.