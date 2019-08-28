Блогер рассказал, как отказаться от 3G и пользоваться Интернетом бесплатно

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Метод «безумного» автора доступен каждому, ведь понадобятся только крышки для консервации, провод и шпилька.

В 2019 году мобильные операторы пошли клиентам на встречу и сделали тарифные планы настраиваемыми. Тем не менее, их стоимость всё ещё высока и многие пытаются сэкономить на Интернете.

Популярный блогер с YouTube канала KREOSAN рассказал, как при помощи самодельной Wi-Fi «пушки» отказаться от 3G и пользоваться Интернетом бесплатно. Метод автора доступен каждому и на его реализацию придется потратить «копеечную» сумму.

Автор славится многочисленными «безумными» экспериментами с электричеством и способами усиления сигнала сетей. Чтобы собрать «убийцу» платного Интернета нужно купить пачку металлических крышек для консервирования, шпильку и гайки с резьбой М4.

Просверленные по середине и обрезанные по нужному диаметру крышки, закручиваются на шпильке. К собранной «пушке» присоединяется кабель для спутникового телевидения и Wi-Fi адаптер.

При присоединении адаптера к ноутбуку количество беспроводных сетей увеличивается, за счёт большого радиуса действия антенны. Устройство ловит много сигналов, среди которых есть и бесплатные Wi-Fi сети.

Тест на улице показывает аналогичные результаты. За счёт отсутствия стен количество сетей только растёт и автору остаётся только выбирать между ними. При этом скорость скачивания не уступает платной, вед тесты скорости показывают больше 8 Мбит/с.

Такое «оружие халявщика» также подключается к планшетам и смартфонам с открывающимися крышками. При правильной настройке, Wi-Fi «пушка» может сама раздавать домашний сигнал на большие расстояния, отменяя платежи за мобильный Интернет.

Блогер отмечает, что на рынке подаются уже готовые образцы аналогичных устройств, для тех, кто не может собрать устройство самостоятельно, а значит каждый россиянин может экономить на связи.