«Умный» шарф Xiaomi встревожил пользователей Сети

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Аксессуар наделили полезными, но не совсем безопасными особенностями.

Попытки упростить повседневную жизнь пользователей приводят к тому, что на рынке появляется всё больше смарт-устройств. И хотя благие намерения Xiaomi в этой области ясны преданным фанатам, анонсированный «умный» шарф пришёлся по нраву далеко не каждому. Да, главная концепция на бумаге выглядит привлекательно, но неправильное воплощение повлечёт за собой серьёзные последствия.

Всё дело в том, что отличительными фишками аксессуара представлены возможности регулировки плотности охвата на шее и включения подогрева. Всё это будет происходить автоматически, благодаря встроенному температурному датчику, но будет возможность подключится к шарфу и со смартфона для управления этими параметрами. Хотя проще уж тогда поправить его вручную считают пользователи.

Аксессуар встревожил ещё и тем, что, если возникнет сбой в работе функционала, велики шансы получить травмы или ожоги, что никак не привлекает к покупке. Так что коммерческую успешность уже на этой стадии можно подвергнуть сомнениям, как и полезность изобретения в целом. Известно ещё, что внешне новинка ничем не будет отличаться от стандартного шарфа, только вес, учитывая все элементы и инфракрасный нагреватель, остаётся загадкой.

Эскизы патента

Многих в Сети успокаивает, что в нынешнем виде новинка представлена лишь в виде патента, который либо претерпит положительные изменения, либо и вовсе не доберётся до производства. Тем не менее компании удалось обеспечить добрую порцию шуток о их новом творении.