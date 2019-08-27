Apple откажется от сотрудничества с Samsung и выпустит гнущийся iPhone в 2021 году

Вчера, 22:57

Сотрудничество с AUO разрешит внедрить сгибаемый в обе стороны прочный AMOLED дисплей, считает эксперт.

В 2019 году на ежегодной выставке CES компании Samsung и Apple объявили о сотрудничестве. Южнокорейская компания согласилась интегрировать сервисы Apple (iTunes, AirPlay) в Smart TV. Помимо этого, на iPhone стоят дисплеи произведённые Samsung, но аналитики уверены, что это скоро изменится.

Несмотря на партнерство, Apple и Samsung главные тяжеловесы мира смартфонов. Samsung не выгодно поставлять технологии конкурентам и проигрывать им в показателях продаж и Apple ищет альтернативного поставщика.

Аналитики уверены, что Apple откажется сотрудничать с Samsung в пользу AU Optronics (AUO). Тайваньская компания входит в тройку лидеров производителей дисплеев (после Samsung и LG) и предоставит эксклюзивные наработки для продукции Apple.

В конце августа в Тайване пройдёт выставка Touch Taiwan 2019, специализирующаяся на индустрии дисплеев. AUO представит наработки, среди которых будет гибкий сенсорный AMOLED дисплей.

Экран AUO умеет сгибаться в 2 стороны и продолжает работать даже после 200 000 складываний. При этом, дисплей сохраняет прочность и высокое качество изображения при разных углах обзора. Инсайдеры, изучившие продукт, сообщают, что технология AUO превосходит аналогичные разработки Samsung.

В 2016 году источники сообщали о будущем партнерстве Apple и AUO, и, возможно, они подтвердятся в 2020 году. Слухи о том, что Apple выпустит гнущийся iPhone в 2021 году ходят уже продолжительное время, но факт использования технологий Samsung выглядит сомнительным.

Galaxy Fold испытал трудности еще до старта продаж и был отозван на доработку. Использование таких технологий в iPhone маловероятно и AUO, доработавший технологию «до ума» будет отличным претендентом на эту роль.