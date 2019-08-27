Samsung и Apple уличены в производстве «радиоактивных» смартфонов

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Производители должны будут ответить перед окружным судом Северного округа штата Калифорния.

В прошлую пятницу, 23 августа, на компании был подан групповой иск. Все началось с того, что газетное издание Chicago Tribune потребовало проведения независимого исследования продукции от Samsung и Apple на уровень излучения производимых ими устройств в соответствии со стандартами и требованиями FCC. Проверка проводилась на основе двух популярных моделей от каждого производителя: iPhone 7 и Samsung Galaxy S8.

Согласно полученным результатам, которые основываются на федеральные правила, в аккредитованной лаборатории было выяснено, что излучение от смартфонов не только превышало установленную норму, но и не соответствовало данным официальной документации предоставляемой компаниями. Так, результаты независимого исследования показали, что радиоактивность популярного iPhone 7 вдвое превышает показатели собственных лабораторных исследований компании. Что касается Samsung Galaxy S8, то здесь дела обстоят немного иначе. Уровень излучения смартфона находится в приделах нормы, при условии расположения устройства от тела человека не менее чем на 2 мм.

Пусть этот показатель лучше, чем у iPhone 7, но все же такие результаты являются опасными для здоровья пользователей продукции, так как приблизительно на таком расстоянии от тела чаще всего девайсы находятся в кармане штанов. Однако, компаниям разрешено проводить измерения на расстоянии до 25 мм от тела. Этот стандарт был принят ещё в 90-е годы, когда люди часто носили смартфоны в специальных чехлах, прикрепляемых к ремню. Только эра таких чехлов прошла, а стандарты остались прежними и не учитывают, тот факт, что смартфоны стали значительно ближе располагаться к телу в повседневной жизни.

После того, как Samsung и Apple были уличены в производстве «радиоактивных» смартфонов, обе компании сразу же заявили о том, что вся их продукция проходит специальную проверку, которая соответствует абсолютно всем установленным требованиям FCC. Не исключено, что сложившаяся ситуация является промыслом производителей-конкурентов и все действия направлены на то, чтобы если не полностью «потопить» компании, то хотя бы понизить уровень продаж и доверия пользователей к устройствам этих гигантов. На данный момент производители никак не отреагировали поданный на них иск в окружной суд.