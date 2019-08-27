Galaxy Note10+ «разбил лицо» iPhone XS Max

Сегодня, 12:04

Новый флагман Samsung вышел победителем в борьбе с гравитацией.

Сегодня на YouTube стало модно устраивать всевозможные тесты прочности новинкам электроники, а особенно смартфонам. И в этот раз блогеры конечно же не обошли стороной свежее устройство южнокорейского гиганта – Galaxy Note10+, которое столкнули в противостоянии с наиболее близким по цене и параметрам конкурентом iPhone XS Max. Только проверяли на видео не возможности камер или производительность, а прочность привлекательных стеклянных корпусов.

Забегая наперёд стоит сказать, что от падения с высоты среднего человеческого роста, стеклянные панели обоих устройств пускают красивую «паутинку» из трещин. И всё же флагман от Samsung вышел победителем в этой схватке, так как несмотря на то, что он также «разбил лицо», экран смартфона остался в рабочем состоянии даже после десяти жёстких приземлений на переднюю панель.

В отличие от «яблочного» конкурента, экран которого перестал отзываться на какие-либо прикосновения уже после третьей попытки его добить. При чём визуальных повреждений, кроме всё тех же трещин, не наблюдалось, впрочем, как и признаков жизни.

Последствия падения

«Холодная война» двух брендов продолжается уже так долго, что в ней давно принимают участие фанаты продукции, постоянно вызывающие бурные обсуждения в социальных сетях. И на этот раз Samsung вырвался немного вперёд. Но надолго ли? Ведь уже через пару недель мир увидит новый iPhone, который также начнут кидать, топить, жечь, гнуть и сравнивать с конкурентами.