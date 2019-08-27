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«Ростелеком» заявил, что к 1 августа 2020 году в РФ появятся устройства для проведения переписи населения.

Одной из главных причин начала такого тесного сотрудничества российских разработчиков ОС «Аврора» с китайским производителем девайсов Huawei стало прекращение работы над совместными проектами и последующее расторжение договора о сотрудничестве с Alphabet Inc.. То есть теперь Huawei не может пользоваться AndroidOS от Google. Такие изменения обусловлены торговой войной между КНР и США, последняя занесла производителя в чёрный список.

Однако, компания не растерялась и начала налаживать тесные связи с «соседями». Это привело к тому, что Huawei на базе «Авроры» выпустят для России 360 тыс планшетов. Ещё в начале августа 2019 года правительством РФ было решено назначить «Ростелеком» владельцем ОС «Аврора», который и станет главным закупщиком 360 тыс планшетов к 1 августа 2020 года для внедрения устройств в процесс переписи населения, которое будет проходить с 1 по 31 октября того же года.

В компании Huawei не распространяются о ходе переговоров, говоря, что это довольно конфиденциальный вопрос. На этой почве могут возникнуть множество подозрений со стороны россиян. Не для кого не секрет, что жители РФ обеспокоены внедрением отечественной ОС в устройстве от Huawei, так как это может повлечь за собой не очень приятные последствия, и речь идёт даже не о «багах», а о возможной слежке за своими пользователями. Однако, делать выводы ещё рано. Все станет понятно, как только на прилавках магазинов появятся новые модели планшетов с уникальной ОС. Осталось ждать совсем немного.