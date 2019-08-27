Обновление Windows 10 «жжёт» разъёмы для наушников

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Новые патчи продолжают «уничтожать» то, до чего ещё не дотянулись разработчики.

С новой версией 1903 в Windows 10 появилось не только множество полезных нововведений, но и куда большее количество ошибок, часто серьёзных и опасных. Выявляются они случайным образом, не имея конкретной закономерности. Так что жертвой новых «подстав» от Microsoft может стать любой пользователь с актуальной версией операционной системы.

Свежей проблемой поделился один из пользователей Reddit, которого миновали угрозы бесконечных загрузок, сгоревших видеокарт и отказавших Bluetooth-модулей. У него начались проблемы со звуком в наушниках, которые в итоге вылились в серьёзную поломку.

Поначалу у автора поста не было возможности отрегулировать громкость или другие параметры звука при использовании разъёма. Микшер громкости отказывался реагировать на изменения, которые можно было произвести только при помощи Realtek HD Audio Manager. Но самое интересное началось после обновления звуковых драйверов, которые после установки окончательно «добили» разъём для наушников.

Перезагрузка не помогла решить эту проблему, а откат драйверов хоть и «оживляет» разъём, но с прежними симптомами. А потому тем, кто ещё не обновлялся до последней версии «десятки», лучше ещё немного подождать, пока волна ошибок и проблем не разрешится. Вряд ли уже установившим патч пользователям нравится, что ОС буквально «жжёт» компоненты их машин.