Xiaomi Redmi Note 8 лишился главного преимущества - камеры Huawei P20 Pro

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Опубликованы снимки новинки, демонстрирующие отсутствие ToF-камеры.

В преддверии презентации нового поколения Redmi Note 8, инсайдеры «слили» очередную порцию снимков, демонстрирующих заднюю панель смартфона. На фотографии можно заметить четыре камеры, в которых может найтись место для ToF-датчика, ошибочно считали эксперты. Как оказалось, Xiaomi Redmi Note 8 лишился главного преимущества — камеры «как на Huawei P20 Pro».

ToF-датчик или «времяполётная» камера — это сенсор, который позволяет определить расстояние до объекта съёмки. На практике это позволяло улучшить фокусировку, получив снимки лучшего качества, чем при использовании обычного автофокуса. Инженеры Xiaomi решили, что это устройство не понадобится новым смартфонам.

Так, блок объективов Note 8 содержит четыре модуля: «стандартную» камеру, «супер широкоугольный» объектив, камеру глубины резкости, и «супер макро-объектив». Иначе говоря, с Note 8 можно будет запечатлеть небольшие объекты, или сделать качественный портрет с эффектом боке (размытие фона). Стоит отметить, что такой набор является достойной заменой ToF-камере, преимущества которой сложно реализовать на Redmi Note, относящемуся к среднему ценовому сегменту.

Говоря о дизайне задней панели, то здесь тоже видны изменения. Так, четыре объектива выстроены в ряд на левой части задней крышки, а не в середине. Судя по опубликованным снимкам, устройство получит градиентное оформление корпуса с бело-синим оформлением. Загадкой остаётся датчик отпечатка пальцев — на задней панели его не видно, что означает его размещение под экраном или на боковом торце устройства.

На прошлых снимках (справа) была видна имитация датчика отпечатков. Не исключено, что этим пытались запутать журналистов

За быстродействие новинки будет отвечать чипсет Snapdragon 655 c 8-ядерным процессором частотой до 2,2 ГГц и видеочипом Adreno 610. Также рекламное изображение намекает на аккумулятор ёмкостью в 4800 мАч, о котором говорили ранее.