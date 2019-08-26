Хакеры с помощью сканера отпечатков взломали банковские карты пользователей

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Всего от мошенничества пострадали 27,8 млн человек.

Недавно официально зарегистрирована самая большая утечка биометрических данных. Исследователям, работающим с фирмой VPNMentor по кибербезопасности, им удалось получить доступ к биометрической системе блокировки Biostar 2, которая управляет доступом к защищенным объектам, таким как склады или офисные здания. Этот механизм контроля, управляемый фирмой Suprema, по сообщениям, является частью системы, используемой 5700 организациями в 83 странах, включая правительства, банки и столичную полицию Великобритании. Как показывает практика, у биометрической безопасности, т.е. системы паролей нового поколения есть одно главное преимущество, которое является и её основным недостатком – уникальность.

Благодаря биометрическим персональным данным сегодня можно получить доступ не только к смартфону или любому другому устройству, но и даже к банковским счетам. Если подделать отпечаток пальца, голоса или сетчатки глаза сложно, хотя и возможно, то их кража куда опаснее обычных паролей. Дело в том, что привычные текстовые пароли, как правило, хранятся в зашифрованном виде, чего нельзя сказать о биометрических данных. Таким образом, в случае «слива» текстовых паролей, злоумышленникам все равно не удалось бы их расшифровать. Во всяком случае это бы заняло очень много времени.

Чтобы исправить эту ситуацию, следует пересмотреть принцип работы биометрических паролей. Следует превратить их главный недостаток (и по совместительству достоинство) в сильную сторону. Сделать это можно все тем же проверенным способом – шифрованием. В таком случае практически невозможным становится шанс их распознания и использования в мошеннических целях. На данный момент факт остаётся фактом, и хакеры с помощью сканера отпечатков могут взломать банковские карты пользователей, а также получить доступ к другим персональным данным. Ведущими специалистами ведутся активные работы по модернизации системы безопасности.