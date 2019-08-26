Эксперты назвали ТОП-5 смартфонов с 4 камерами

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В списке не только флагманы, но и бюджетные варианты, где суммарно встречается не менее 4 камер.

Камера в смартфонах стала настолько востребованной, что понятие «камерофон» давно растворилось и нынешние производители создают девайсы с мощными возможностями фотосъёмки. Эксперты назвали 5 лучших вариантов смартфонов для любителей делать фотографии. Для выстраивания рейтинга использовались мнения специалистов DxOMark и обычных пользователей. 5 место у Xiaomi Mi 9. Это самая бюджетная модель в списке. Основная камера с 3 объективами на 48/12/16 Мп, фронтальная – 20 Мп. Есть лазерный автофокус. По DxOMark набрал 112 баллов в фото и 99 баллов в видео. Есть небольшие проблемы при ночной съёмке. Нет оптической стабилизации, поэтому видео будет «прыгать» в передвижении.

4 место занимает Galaxy S10 Plus. Тройная задняя камера с разрешением объективов на 12/16/12 Мп. Фронтальная камера двойная на 10/8 Мп. Набрал по DxOMark 114 баллов по фотографии и 97 баллов по видеосъёмке. Присутствует оптическая стабилизация.

3 место у Huawei P 30 Pro. Здесь 3 камеры (4 с сенсором ToF) на 40/20/8 Мп. Фронтальная камера на 32 Мп. DxOMark оценил фото в 119 баллов, видео в 97 баллов. Великолепные фотографии с минимумом света. Есть даже 50-кратный цифровой зум.

2 место занимает Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G. У нового флагмана 3 камеры сзади: 12/16/12 Мп. Фронтальная камера на 10 Мп. Есть автофокус Dual Pixel. DxOMark оценил фото в 118 баллов, видео в 101 балл. В недостатки отнесли случайный шум на фото в тёмных местах.

1 место у Huawei Mate 20 Pro. Тоже тройная задняя камера на 40/20/8 Мп, фронтальная камера – 24 Мп. По DxOMark набрал 114 баллов за фото и 97 баллов за видео. Отличный зум, великолепные фотографии при минимуме света. При использовании вспышки автофокус может сбиваться. Есть проблемы со стабилизацией.

Любой смартфон из предоставленных в этом ТОП-5 может делать отличные фотографии, которым не требуется пост-обработка. Есть как настойки с помощью ИИ, так и ручное выставление параметров для профессионалов или знатоков.