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Патч должен был улучшить качество звука, но получилось наоборот.

Обновления от Microsoft давно завоевали дурную славу своей нестабильностью. Патч KB4505903 не стал исключением — пакет улучшений должен был улучшить работу беспроводных сетей и системы Windows Hello, но получилось наоборот. Новое обновление Windows «уничтожило» Bluetooth на ноутбуках.

Журналисты портала TechRadar обратили внимание, что после установки последнего обновления появился конфликт Windows с устройствами, оснащёнными внутренним динамиком. Так, при попытке воспроизвести музыку через Bluetooth-акустику, система активировала встроенные динамики. В Microsoft признали ошибку, подчеркнув, что пользователи могут заметить ошибочное сообщение о неисправности в «Диспетчере устройств».

Сейчас специалисты компании работают над исправлением, но ошибку можно устранить уже сейчас. Пользователям рекомендуют запустить средство проверки повреждённых файлов, восстанавливающее недостающие фрагменты. Видимо, патч ошибочно удаляет «лишние» файлы драйверов Bluetooth.

После сканирования устройства необходимо перезагрузить компьютер. По словам представителей Microsoft, это поможет восстановить звук в беспроводных динамиках. Эксперты считают, что обновление системы нарушило работу протокола A2DP. Если ваши беспроводные колонки стали звучать хуже, или перестали воспроизводить звук вовсе — стоит провести вышеописанные манипуляции.