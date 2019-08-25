«Дно хайпует на легенде»: Известного техноблогера раскритиковали за высмеивание Mi Band 4

Вчера, 23:15

Блогер Антон Григорьев придрался к Mi Band 4 и предложил альтернативные Huawei Band 5 с кучей недоработок.

Известный техноблогер решил выложить обзор на Mi Band 4, сразу раскритиковав фитнес-браслет Xiaomi. Идея вышла неплохой, но реализация подкачала. Начал свой ролик с требования за 25 долларов (1600 рублей) некой премиальности и изюминки. Наверное возможность дёшево купить рабочий продукт его уже не устраивает.

А дальше пошли непонятные аргументы в пользу «дновости» Mi Band 4 и выпячивание достоинств Huawei Band 5. Причём это выглядело как странная попытка купленного обзора стать некупленным и «настоящим». И что самое забавное, в ролике техноблогер решил разыграть «донные» часы Mi Band 4. Всё логично, никаких возражений. Два браслета получились вполне качественными, особенно для своего ценового сегмента, но Антона Григорьева это не смутило. Со словами «мы серьёзно подходим к каждому обзору и готовимся к нему», он начал искать недостатки. Правда, не настоящие, серьёзно влияющие на пользование, а обычные «придирочные».

Ему не очень понравился дисплей, мол, выглядит «не премиально» (почему не премиально – не сказал), дальше ещё забавней – ремешок не тот, выглядит не очень, чувствуется не так. Интерфейс Huawei Band 5 он назвал успешным из-за анимации. В общем, блогер «ответственно» подошёл к задаче и решил прицепиться к мелочам девайся Xiaomi. Это было настолько заметно, что даже фанаты в комментариях раскритиковали обзор – даже попытались узнать сколько блогер получил за этот обзор.

Хотелось как лучше, а получилось как всегда. «Дно» в среде блогеров решило хайпануть на «легенде» и получилось не очень. Ни интересного формата, ни действительно критичных ошибок, ни серьёзных недоработок – ничего не было озвучено, кроме безобидных мелочей. Конечно, мелочи влияют на удобство пользования, но даже их блогер озвучил не так много. Да и обнаруженные им «ошибки» не особо критичны.