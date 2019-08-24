Huawei Mate 30 станет первым в мире смартфоном-шпионом

Вчера, 14:34

Новая функция распознавания лиц поможет в наблюдении за пользователем.

Грядущий «младший брат» флагмана Huawei попал в сеть. На этот раз «утечка» коснулась дисплея. В китайской социальной сети Weibo появится пост с изображением разобранного Huawei Mate 30. На фотографии видна большая, в сравнении с Mate 20, вырезка под фронтальные камеры в центре сверху. Два фотографических датчика позволят делать более качественные фото на селфи-камеру и поддерживать новые возможности распознания лица. На снимке заметна более тонкая рамка по краям дисплея и уже обычный дактилоскопический датчик в нижней части лицевой панели.

К чему приводят улучшенные фотографические возможности гаджета? В первую очередь к более качественным фотографиям. Во вторую заставляют задуматься о возможности шпионажа. Смартфон-шпион может незаметно наблюдать за хозяином. С учётом доступных для сбора данных и постоянного присутствия около человека, за несколько дней пользования Huawei смогут получить огромное количество данных как на владельца смартфона, так и на всех окружающих его людей.

Текущий запрет на работу с ОС Android принуждает к разработке своего аналога, а это приведёт к исчезновению каких-либо средств для проверки куда поступают данные пользователя. И в итоге человек за свои деньги будет приобретать первый в мире смартфон, следящий за своим владельцем. Если к большому количеству персональных данных добавить нынешние возможности нейросетей по обработке изображений – получается весьма неприглядная картина.