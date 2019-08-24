Как превратить iPhone в «зверя» всего за минуту, рассказал блогер

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Wylsacom протестировал новый Jailbreak на iPhone Х с iOS 12.4.

Популярный YouTube-обозреватель Wylsacom провел тестовый запуск Jailbreak на последней версии iOS 12.4. Блогер в рамках эксперимента проверил несколько сборок для осуществления Jailbreak, в ходе которого не только выявил лучшую из них, но и раскрыл своей аудитории некоторые нюансы.

Jailbreak не работает с версиями iPhone XR, XS и XS Max, но оригинальный iPhone Х и все остальные смартфоны с возможностью обновления до iOS 12.4 могут получить расширения. Большим плюсом данной операции является ее скорость, поделился блогер. На полную установку требуется менее минуты, а в случае с самим Wylsacom всего 20 секунд.

Стоит отметить, что не все функции новой версии Jailbreak работают нормально, так что желающим «улучшить» свой iPhone следует подождать пару месяцев. Проблема решается поиском сборок от других авторов, но все приложения в любом архиве пока не функционируют на 100%.

С помощью операции Jailbreak пользователь сможет превратить свой iPhone в «зверя» всего за минуту, а то и меньше. Главной причиной процедуры Jailbreak считается доступ к файловой системе смартфона и установка новых приложений, которых нет в официальном App Store. Автор рассказал, что эта операция снимает гарантию с устройства, но откат системы полностью стирает все ее следы с гаджета. Wylsacom подытожил, что хотя операция для некоторых может быть полезной, но проводить ее следует на свой страх и риск, иначе можно лишиться поддержки устройства и попасть в негласный «черный список» компании.