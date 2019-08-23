55% людей не меняют смартфоны по 3-5 лет

Сегодня, 13:52

Проведённый опрос показал, что покупатели не видят в технологический «обновках» смысла.

Опрос проводили в Ting Mobile и цифры могли больно ударить по самомнению крупных компаний, например, Samsung или Apple. Из 3600 опрошенных 55% людей сообщили о желании сохранить смартфон в течение 3-5 лет, а 47% респондентов и предыдущий смартфон использовали более 3 лет.

Для «обычных» китайских компаний (Huawei, Xiaomi и прочие) подобный опрос имеет мало смысла, так как они изначально разрабатывали «рабочие лошадки». Их нынешние смартфоны могут выполнять функции дольше 5 лет (а при качественном пользовании единственная серьёзная проблема — возможные проблемы с батареей) и стоят они совсем недорого. Даже в премиум-сегменте рынка. Кажется, что на рынке смартфона культура потребления недееспособна и покупатели уже научились определять основные функции телефона (именно телефона, а не умного телефона) и его цену. И возникает вопрос — зачем платить больше за самый новый iPhone 11/Samsung Galaxy Note 10, если условные гаджеты 3-5-летней давности выполняют те же базовые функции, но стоят намного дешевле?

Возможно, в близком будущем (около 5 лет) компании удлинят цикл обновления и станут выпускать более долговечные модели. Это приведёт к тому, что на презентациях флагманов можно будет увидеть действительно новые технологии, а не банальное увеличение цифр и увеличение базового функционала, за рамки которого выходят довольно редко.

А возможно люди стали понимать, что смартфоны — это обычные «звонилки» с возможностью выхода в интернет и просмотром видео, или чтением книг, да и переплачивать за это не стоит. В этом случае и возможный интерес к кнопочным телефонам исключать не стоит. Например, можно вспомнить древнюю Nokia, для которой легче разломать дом и алмазные инструменты, нежели прекратить работать.