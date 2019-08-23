Cromebook признали лучшей заменой Windows-устройствам

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Опасные обновления не убивают систему, а производительности хватает для всех повседневных нужд.

Количество ПК и ноутбуков на современном рынке иногда поражает, и не составит труда найти ультрабюджетный вариант для сёрфинга в Сети, или дорогостоящий геймерский чтобы наслаждаться плавностью и красотой игрового процесса. Только вот среди повседневных рабочих лошадок далеко не все варианты под управлением Windows одинаково хороши. Но есть и другие устройства, вроде Chromebook, которые достойны не меньшего внимания.

Так, последние в очередной раз признали лучшей заменой устройствам под управлением ОС от Microsoft. Само собой, на это есть ряд объективных причин. И одной из самых веских является большая стабильность работы Chrome OS в равнении с «десяткой». Да и в плане безопасности первая гораздо надёжнее, ведь в последнее время даже обновления Windows 10 приносят в систему больше проблем и ошибок, чем нововведений.

В плане хранения и передачи данных Cromebook тоже гораздо удобнее, так как даже если он утонет, сгорит или разобьётся на мелкие кусочки, персональная информация останется целой и в любой момент будет готова к перемещению на новое устройство. К слову, сохраняется всё: от настроек, до приложений и файлов.

Последней из удобных и крутых особенностей Crome OS является возможность запускать некоторые приложения других сторонних систем вроде Android, Linux и даже той же Windows, что делает её гораздо функциональнее. Понятно, что Chromebook не является универсальным решением для всех пользователей, но в подавляющем большинстве он будет практичнее и возможно даже доступнее.