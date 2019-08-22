Тим Кук «крадёт» славу Стива Джобса

Сегодня, 23:00

Кук копирует легендарного главу Apple на обложке биографии и всячески «опускает» компанию на дно, считают фанаты.

С момента смерти Стива Джобса прошло почти 8 лет, но легендарный глава Apple до сих пор служит примером для бизнеса. Джобс сориентировал видение компании и вывел её в лидеры, но после него управлять Apple назначили Тима Кука.

В апреле 2019 года в США вышла книга под названием «Тим Кук: Гений, который вывел Apple на новый уровень» под авторством Линдера Кани. Главный редактор CultOfMac уже писал книгу о дизайнере Apple Джонни Айве, но теперь добрался и до Тима Кука.

Название книги намекает на то, что заслугами Apple обязана Куку, а не Джобсу. Фотография на обложке книги и вовсе копирует покойного главу Apple, по крайней мере так решили фанаты компании. Согласно синопсису, Тим Кук является визионером Apple сохранившим ценности компании, конфиденциальность клиентов и приведший Apple к многомиллиардным выручкам.

В Сети считают, что книга написана по просьбе самого Кука и он попросту «крадёт» славу Стива Джобса. Несмотря на положительную выручку, продажи iPhone падают под натиском китайских и корейских смартфонов. Apple выпускает гаджеты каждый год, не стремясь обновлять компоненты.

Похожие внешне и внутренне устройства штампуются для увеличения прибыли. Стив Джобс ставил целью инновацию продукта и был готов заменить экраны на iPhone 3G за неделю до выпуска, для презентации качественного продукта. Кук экономист и для него в первую очередь важны цифры.

Несмотря на годы лидерства, позиции Apple постепенно падают, и покупатели больше не видят смысла в покупке дорогих устройств. Компанию уже покинул бессменный главный дизайнер Джони Айв. Согласно Wall Street Journal, Айв разочаровался в Apple из-за правления Кука, не интересовавшегося дизайном продуктов. Также, недавно компанию покинул Билл Стазиор, разработавший голосового помощника Siri.

Примечательно, что биография начала распространяться по миру в августе 2019, после того, как Дональд Трамп назвал Кука «отличным руководителем». В Сети уверены, что эти факты связаны и нынешний глава Apple пытается тем самым усилить своё влияние.